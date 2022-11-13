Панарин без очков в матче с «Нэшвиллом»: 3 броска и «минус 1» при 7:40 в большинстве. У него 5+16 и «минус 9» в 16 играх

остался без очков в матче с при 7:40 в большинстве.

уступили «Предаторс» (1:2) в регулярном чемпионате , потерпев 4-е поражение на отрезке из 5 игр.

Российский нападающий (23:03, 7:40 – в большинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ ворот.

В 16 матчах сезона на его счету 21 (5+16) очко при полезности «минус 9» (худший показатель в клубе из Нью-Йорка).