Защитник «Салавата» Науменков оштрафован за подножку Береглазову в матче с «Авангардом»

оштрафовала защитника «Салавата Юлаева» Михаила Науменкова.

Хоккеист уфимской команды получил большой дисциплинарный штраф по ходу матча с (3:4 Б) за подножку, выполненную против защитника «ястребов» .

«На основании представленных материалов было принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на защитника по п.1.10.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, на наказание по п.1.10.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (подножка), подвергнуть денежному штрафу», – сообщили в лиге.

Защитник «Салавата» рукой закинул шайбу в свои ворота. Ровно 6 лет назад (день в день!) он забил не менее эффектный автогол