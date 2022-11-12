Защитник «Салавата» Науменков оштрафован за подножку Береглазову в матче с «Авангардом»
КХЛ оштрафовала защитника «Салавата Юлаева» Михаила Науменкова.
Хоккеист уфимской команды получил большой дисциплинарный штраф по ходу матча с «Авангардом» (3:4 Б) за подножку, выполненную против защитника «ястребов» Алексея Береглазова.
«На основании представленных материалов было принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на защитника «Салавата Юлаева» Михаила Науменкова по п.1.10.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, на наказание по п.1.10.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (подножка), подвергнуть денежному штрафу», – сообщили в лиге.
Защитник «Салавата» рукой закинул шайбу в свои ворота. Ровно 6 лет назад (день в день!) он забил не менее эффектный автогол
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