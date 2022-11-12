«Торпедо» выиграло 3-й матч подряд, забросив 14 шайб. Команда Ларионова поднялась на 4-е место на Западе, опередив «Динамо»

«Торпедо» одержало третью победу подряд в Фонбет чемпионате .

Команда тренера переиграла (5:3).

Ранее нижегородцы выиграли у «Спартака» (3:1) и «Ак Барса» (6:4). В общей сложности «Торпедо» забросило 14 шайб в трех последних матчах.

опередило московское и поднялось на четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 37 очков в 29 играх. На счету бело-голубых 36 баллов в 29 встречах.

Следующий матч нижегородцев запланирован 14 ноября против «Куньлуня».