Крылов поздравил Кравеца с днем рождения: «Благодарю вас, что не боитесь серьезных вызовов – принять «Авангард» в непростой ситуации смог бы не каждый»

поздравил с днем рождения.

Исполняющему обязанности главного тренера «Авангарда» исполнилось 59 лет.

«Поздравляю вас с днем рождения!

Хочу поблагодарить вас за ваше трудолюбие и решительность, за то, что не боитесь серьезных вызовов – ведь принять команду в такой непростой ситуации смог бы не каждый.

Спасибо за ту игру, атмосферу и те результаты, которые наша команда показывает в последние недели. Но мы даже не в середине этого сложного пути.

Поэтому хочу пожелать вам не останавливаться на достигнутом и продолжать радовать всех омичей и всю нашу огромную семью победами «Авангарда». Здоровья и всего самого наилучшего!» – сказал председатель совета директоров .

По ходу сезона Кравец возглавил «Авангард», сменив Дмитрия Рябыкина. Команда выиграла шесть последних матчей.