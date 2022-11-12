Крылов поздравил Кравеца с днем рождения: «Благодарю вас, что не боитесь серьезных вызовов – принять «Авангард» в непростой ситуации смог бы не каждый»
Александр Крылов поздравил Михаила Кравеца с днем рождения.
Исполняющему обязанности главного тренера «Авангарда» исполнилось 59 лет.
«Поздравляю вас с днем рождения!
Хочу поблагодарить вас за ваше трудолюбие и решительность, за то, что не боитесь серьезных вызовов – ведь принять команду в такой непростой ситуации смог бы не каждый.
Спасибо за ту игру, атмосферу и те результаты, которые наша команда показывает в последние недели. Но мы даже не в середине этого сложного пути.
Поэтому хочу пожелать вам не останавливаться на достигнутом и продолжать радовать всех омичей и всю нашу огромную семью победами «Авангарда». Здоровья и всего самого наилучшего!» – сказал председатель совета директоров «Авангарда».
По ходу сезона Кравец возглавил «Авангард», сменив Дмитрия Рябыкина. Команда выиграла шесть последних матчей.
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