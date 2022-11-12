Сергей Федотов: «Есть люди: говно ваша КХЛ, НХЛ – это вершина и космос. Уровень в КХЛ очень интересный, матч «Аризона» – «Монреаль» сопоставим с «Динамо» – СКА»

Сергей Федотов выступил в защиту уровня хоккея в КХЛ в сравнении с .

«Я себя поймал на мысли. Оно всегда существовало, некое разделение групп людей. Есть люди – я люблю игру хоккей. А есть – причем в России сложилось со второй половины 90-х – говно эта ваша , НХЛ – это вершина и космос.

В этом сезоне я много хожу именно на матчи, смотрю КХЛ. Я с огромным удовольствием смотрю матчи на арене. Говорить, что это небо и земля… Ничего подобного, я не соглашусь.

Уровень в КХЛ очень интересный. Есть классные матчи, есть интересные исполнители, особенно если наблюдать за молодыми игроками. Я получаю наслаждение.

Я с детства болельщик московского «Динамо», сходил на всю домашнюю серию матчей с «Торпедо», , «Локомотив» и «Металлург».

Матч – СКА. Условный матч регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» – «Монреаль» – они сопоставимы абсолютно. И скорости, и все было. Я себе поймал на мысли, что с большим удовольствием прокомментировал бы КХЛ.

Я в свое время смотрел много Швейцарии, Финляндии, Швеции, Германии, АХЛ, и все юниорские лиги, когда работал скаутом.

Вы бы очень сильно разочаровались, если думаете, что юниорские лиги Канады лучше нынешнего уровня хороших, топовых команд . Вы очень сильно ошибаетесь», – заявил бывший скаут сборной России.