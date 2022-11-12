Вратарь «Ванкувера» Демко о 87,4% сэйвов в текущем сезоне: «Я справляюсь с работой не так, как могу. Это угнетает»

Вратарь разочарован своей игрой на старте сезона .

В 10 играх у 26-летнего голкипера 1 победа при 87,4% отраженных бросков и коэффициенте надежности 4,01.

«Я справляюсь со своей работой не так хорошо, как могу. Это угнетает, с какой стороны ни посмотри.

Я много работал летом, и это разочаровывает больше всего. Если бы я сидел без дела, то мог бы посмотреть на эту ситуацию и подумать: «Здесь что-то есть». Я всегда стараюсь быть одним из тех парней, которые приходят на каток первыми. Много работаю в тренажерном зале и на льду.

В любом случае, это часть процесса. Не бывает так, чтобы все всегда складывалось идеально. Я убежден в этом и уверен, что ситуация изменится», – сказал Демко.