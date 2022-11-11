Пьетранжело сделал 400 голевых передач в НХЛ. У защитника «Вегаса» 530 очков в лиге
Алекс Пьетранжело достиг отметки в 400 результативных передач в НХЛ.
Защитник «Вегаса» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата против «Баффало» (7:4).
Таким образом, в активе 32-летнего хоккеиста стало 530 (130+400) баллов за результативность в 894 проведенных играх в лиге.
Канадец с 2008 по 2020 год выступал за «Сент-Луис» до перехода в «Вегас».
В этом сезоне Пьетранжело набрал 13 (1+12) очков в 15 матчах.
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