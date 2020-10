Пьетранжело подписал 7-летний контракт с «Вегасом» с зарплатой 8,8 млн долларов

Бывший капитан стал игроком .

30-летний защитник подписал с «Голден Найтс» 7-летний контракт на 61,6 млн долларов со средней зарплатой 8,8 млн за сезон.

Как сообщает CapFriendly, соглашение содержит пункт о полном запрете на обмен и перемещения (NMC) на протяжении всех 7 сезонов.

В прошлом чемпионата канадец набрал 52 (16+36) очка в 70 матчах при полезности «+11». В 9 матчах Кубка Стэнли на его счету 6 (1+5) баллов.

Пьетранжело выступал за «Блюз» с сезона-2009/10. В 2016 году стал капитаном команды, а в 2019-м выиграл с ней Кубок Стэнли.

Всего в НХЛ он провел 758 матчей, в которых набрал 450 (109+341) очков при полезности «+77». В плей-офф – 51 (8+43) балл в 92 матчах.

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 6,5 млн.

THE VEGAS GOLDEN KNIGHTS HAVE SIGNED DEFENSEMAN ALEX PIETRANGELO TO A SEVEN-YEAR CONTRACT!!!!!!! #VegasGoesGold | #VegasBornhttps://t.co/MI6vo45nEy