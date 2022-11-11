Каменский о поражениях «Спартака»: «Всегда виноват главный тренер, наверное. Можно еще сказать об усталости, много молодежи, не хватало энергии»

Теги Спартак Борис Миронов Валерий Каменский КХЛ ТАСС Хоккей

Валерий Каменский прокомментировал серию «Спартака» из шести поражений подряд.

Московский клуб отправил Бориса Миронова в отставку с поста главного тренера после серии из шести поражений подряд.

«Да, есть шесть проигранных матчей, и в этой ситуации, наверное, всегда виноват главный тренер.

Безнадежно не было, игра выглядела неплохой, но не хватало завершения, и были глупые ошибки, которые приводили к поражениям. Но тяжело ровно провести весь сезон.

Можно еще сказать об усталости команды. Много молодежи, поэтому не хватало энергии», – сказал советник председателя наблюдательного совета «Спартака».

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