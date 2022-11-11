Каменский о поражениях «Спартака»: «Всегда виноват главный тренер, наверное. Можно еще сказать об усталости, много молодежи, не хватало энергии»
Валерий Каменский прокомментировал серию «Спартака» из шести поражений подряд.
Московский клуб отправил Бориса Миронова в отставку с поста главного тренера после серии из шести поражений подряд.
«Да, есть шесть проигранных матчей, и в этой ситуации, наверное, всегда виноват главный тренер.
Безнадежно не было, игра выглядела неплохой, но не хватало завершения, и были глупые ошибки, которые приводили к поражениям. Но тяжело ровно провести весь сезон.
Можно еще сказать об усталости команды. Много молодежи, поэтому не хватало энергии», – сказал советник председателя наблюдательного совета «Спартака».
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