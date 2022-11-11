Макдэвид – 6-й игрок за 25 лет с 30+ очками в 15 играх. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов НХЛ (15 шайб, 31 очко)

– 6-й игрок за 25 лет с 30+ очками в первых 15 матчах сезона.

Капитан набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (2:7).

На его счету 31 (15+16) очко в 15 матчах сезона. Канадец лидирует в гонках бомбардиров (отрыв от партнера по команде Леона Драйзайтля – 4 очка) и снайперов (отрыв от форварда «Ванкувера» Бо Хорвата – 3 гола).

Макдэвид стал 6-м игроком за последние 25 лет (с сезона-1997/98), набравшим 30+ очков в первых 15 или менее играх.

Ранее это удалось (1999/00, за 14 игр), (2000/01 – 15, 2002/03 – 14), Даниэлю Альфредссону (2005/06 – 15), Давиду Пастрняку (2019/20 – 15) и Леону Драйзайтлю (2021/22 – 14).