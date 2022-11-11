«Оттава» выведет 25-й номер Криса Нила из обращения. У него 2522 минуты штрафа в 1026 играх за «Сенаторс»

выведет 25-й номер из обращения.

Торжественная церемония состоится 17 февраля 2023 года перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго».

Форвард станет 3-м игроком современных «Сенаторс», чей номер будет выведен из обращения. Ранее этой чести были удостоены защитник (номер 4) и форвард (11).

Также клуб не использует номер Фрэнка Финнигана (8), выступавшего за оригинальную франшизу «Сенаторс» в 1920-30-е годы.

Нил выступал в только за «Оттаву». В 1026 матчах он набрал 250 (112+138) очков и получил 2522 минуты штрафа. В Кубке Стэнли на его счету 19 (9+10) очков в 95 играх при 204 минутах штрафа.