«Оттава» выведет 25-й номер Криса Нила из обращения. У него 2522 минуты штрафа в 1026 играх за «Сенаторс»
«Оттава» выведет 25-й номер Криса Нила из обращения.
Торжественная церемония состоится 17 февраля 2023 года перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго».
Форвард станет 3-м игроком современных «Сенаторс», чей номер будет выведен из обращения. Ранее этой чести были удостоены защитник Крис Филлипс (номер 4) и форвард Даниэль Альфредссон (11).
Также клуб не использует номер Фрэнка Финнигана (8), выступавшего за оригинальную франшизу «Сенаторс» в 1920-30-е годы.
Нил выступал в НХЛ только за «Оттаву». В 1026 матчах он набрал 250 (112+138) очков и получил 2522 минуты штрафа. В Кубке Стэнли на его счету 19 (9+10) очков в 95 играх при 204 минутах штрафа.
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