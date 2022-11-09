Глава СДК КХЛ Каменский об отказе Разина общаться с медиа: «Если есть такое право, это его право. Если нет, то это другое. Я не знаю»

Валерий Каменский не знает, является ли отказ Андрея Разина общаться с журналистами нарушением.

Напомним, главный тренер ушел с пресс-конференции после игры с (2:3 ОТ), не ответив ни на один вопрос.

«Если у него есть такое право, то это его право. Если по регламенту нет такого права, то это другое. Я не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Не знаю, какие права у него есть.

Он сказал же, что не будет отвечать. Нормальный ответ.

Человек не хочет отвечать, может быть, или нет у него ответа на это. Бывает такое», – сказал вице-президент КХЛ и глава Спортивно-дисциплинарного комитета лиги.