Глава СДК КХЛ Каменский об отказе Разина общаться с медиа: «Если есть такое право, это его право. Если нет, то это другое. Я не знаю»
Валерий Каменский не знает, является ли отказ Андрея Разина общаться с журналистами нарушением.
Напомним, главный тренер «Северстали» ушел с пресс-конференции после игры с «Автомобилистом» (2:3 ОТ), не ответив ни на один вопрос.
«Если у него есть такое право, то это его право. Если по регламенту нет такого права, то это другое. Я не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Не знаю, какие права у него есть.
Он сказал же, что не будет отвечать. Нормальный ответ.
Человек не хочет отвечать, может быть, или нет у него ответа на это. Бывает такое», – сказал вице-президент КХЛ и глава Спортивно-дисциплинарного комитета лиги.
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