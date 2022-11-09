Зарипов после 3:4 от «Нефтехимика»: «Никто никому не обещал, что сезон будет состоять из одних побед и улыбок»

Нападающий высказался о поражении от .

Казанский клуб проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ в овертайме (3:4).

– Какие выводы можно сделать после этого матча?

– Мы выиграли два матча, и обстановочка внутри коллектива поменялась, напряженность вокруг стала спадать. Но это все равно спорт, хоккей, мы были готовы к таким трудностям.

Сегодня была равная игра, но свои же, именно свои ошибки привели к такому результату. Будем работать, искать пути. Никто никому не обещал, что сезон будет состоять из одних побед и улыбок.

– Как бороться с невынужденными удалениями?

– Бороться с этим каждый должен в своей голове – кто удалился сегодня, позавчера, в следующих матчах. Да, бывают какие-то курьезы, случайности, но в основном все удаления по делу, от безысходности.

Тренеры ругаются, партнеры с недовольством подсказывают, как нужно было сыграть в той ситуации – от этого толку мало. Нужно игроку в себе копаться, осознать свою ошибку и делать выводы.

– В Нижнем Новгороде будет битва?

– У нас другого выхода нет, мы здесь собрались не для того, чтобы отбывать номер или надеяться на помощь партнера. Все собрались, чтобы каждый вносил свою крупиночку в победу.

Да, не пошло легко, и сейчас все понимают, что ничего нам просто так не дастся. Будем каждый из себя вытаскивать эту крупинку и собирать цепочку, которая должна нас к чему-то привести, – сказал Зарпиов.