Заседа о «Спартаке»: «Великая команда, известная по всей России. Горжусь, когда надеваю свитер с эмблемой клуба»
Матвей Заседа назвал «Спартак» великим клубом и заявил, что горд играть за команду.
– В «Спартаке» вы начали играть только в октябре. Расскажи, как вас подняли из ВХЛ?
– Я был с «Химиком» в Ханты-Мансийске, когда позвонили из «Спартака». Я приехал, и перед первой игрой с «Витязем» мне просто сказали постараться сыграть на своих сильных сторонах, так, как действовал в ВХЛ.
Не сразу все получилось, но дальше тренерский штаб поверил в меня, поставил в большинство, и я смог забить. С этого все и начало получаться.
– Борис Миронов много персонально работает с молодежью?
– Он каждому уделяет много времени. Конечно, от него идет много подсказок молодым, даже по каким-то житейским моментам.
Но не только он общается с нами, но и весь тренерский штаб, и руководство. Все делается, чтобы игрокам было комфортно.
– Чувствуется какая-то особенная ответственность при игре за «Спартак»? Всё-таки, клуб с великим именем, народная команда.
– Да, это великий клуб, известный по всей России, в каждом городе есть фанаты «Спартака».
Я очень горд играть за эту команду, горжусь, когда надеваю свитер с эмблемой клуба. А повышенная ответственность только подбадривает и придает сил, когда с тобой столько людей, которые за тебя переживают. Мне это только нравится.
– Какие цели ставите лично для себя на этот сезон?
– Для меня важно, чтобы я приносил пользу команде, помогал ей побеждать. Любым способом: забиваю голы или ловлю шайбы на себя, – сказал Заседа.
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