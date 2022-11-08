Заседа о «Спартаке»: «Великая команда, известная по всей России. Горжусь, когда надеваю свитер с эмблемой клуба»

назвал великим клубом и заявил, что горд играть за команду.

– В «Спартаке» вы начали играть только в октябре. Расскажи, как вас подняли из ВХЛ?

– Я был с «Химиком» в Ханты-Мансийске, когда позвонили из «Спартака». Я приехал, и перед первой игрой с «Витязем» мне просто сказали постараться сыграть на своих сильных сторонах, так, как действовал в ВХЛ.

Не сразу все получилось, но дальше тренерский штаб поверил в меня, поставил в большинство, и я смог забить. С этого все и начало получаться.

– много персонально работает с молодежью?

– Он каждому уделяет много времени. Конечно, от него идет много подсказок молодым, даже по каким-то житейским моментам.

Но не только он общается с нами, но и весь тренерский штаб, и руководство. Все делается, чтобы игрокам было комфортно.

– Чувствуется какая-то особенная ответственность при игре за «Спартак»? Всё-таки, клуб с великим именем, народная команда.

– Да, это великий клуб, известный по всей России, в каждом городе есть фанаты «Спартака».

Я очень горд играть за эту команду, горжусь, когда надеваю свитер с эмблемой клуба. А повышенная ответственность только подбадривает и придает сил, когда с тобой столько людей, которые за тебя переживают. Мне это только нравится.

– Какие цели ставите лично для себя на этот сезон?

– Для меня важно, чтобы я приносил пользу команде, помогал ей побеждать. Любым способом: забиваю голы или ловлю шайбы на себя, – сказал Заседа.