Вратарь «Авангарда» Галимов выбыл до конца сезона из-за травмы. Ему прооперируют плечо

Теги Авангард травмы Станислав Галимов КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Вратарь «Авангарда» из-за травмы пропустит весь сезон Фонбет чемпионата КХЛ.

Станислав Галимов выбыл до конца сезона из-за травмы плеча. Голкиперу предстоит операция, об этом сообщает «Чемпионат».

Галимов получил повреждение 23 октября по ходу второго периода матча против «Северстали» (4:3). С тех пор он не выходил на игры «ястребов».

В текущем сезоне вратарь провел 10 игр, пропуская в среднем 3,16 шайбы и отражая 87,9% бросков.

Ранее появилась информация, что «Авангард» может подписать соглашение с американским голкипером Брэндоном Максвеллом.

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