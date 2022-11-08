Вратарь «Авангарда» Галимов выбыл до конца сезона из-за травмы. Ему прооперируют плечо

Вратарь «Авангарда» из-за травмы пропустит весь сезон Фонбет чемпионата .

выбыл до конца сезона из-за травмы плеча. Голкиперу предстоит операция, об этом сообщает «Чемпионат».

Галимов получил повреждение 23 октября по ходу второго периода матча против «Северстали» (4:3). С тех пор он не выходил на игры «ястребов».

В текущем сезоне вратарь провел 10 игр, пропуская в среднем 3,16 шайбы и отражая 87,9% бросков.

Ранее появилась информация, что может подписать соглашение с американским голкипером Брэндоном Максвеллом.