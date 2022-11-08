Вратарь «Авангарда» Галимов выбыл до конца сезона из-за травмы. Ему прооперируют плечо
Вратарь «Авангарда» из-за травмы пропустит весь сезон Фонбет чемпионата КХЛ.
Станислав Галимов выбыл до конца сезона из-за травмы плеча. Голкиперу предстоит операция, об этом сообщает «Чемпионат».
Галимов получил повреждение 23 октября по ходу второго периода матча против «Северстали» (4:3). С тех пор он не выходил на игры «ястребов».
В текущем сезоне вратарь провел 10 игр, пропуская в среднем 3,16 шайбы и отражая 87,9% бросков.
Ранее появилась информация, что «Авангард» может подписать соглашение с американским голкипером Брэндоном Максвеллом.
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