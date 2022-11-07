Симашев включил «Мастера и Маргариту», «Графа Монте-Кристо» и «Идиота» в топ прочитанных книг: «ЕГЭ сдавать не буду – решил уйти в колледж после девятого»

Хоккеист Дмитрий Симашев назвал три понравившиеся ему книги.

– Как проводите свободное от хоккея время?

– Я люблю читать. Сейчас читаю «Граф Монте-Кристо», очень интересная книга, всем советую. Также люблю другие виды спорта, самый любимый помимо хоккея – баскетбол. Я считаю, что хорошо в него играю, не знаю, как другие думают (улыбается).

Еще есть американский футбол, тоже слежу, интересный вид спорта. Правда играть не пробовал, но смотреть здорово.

Также я играю в видеоигры, но не могу назвать себя заядлым геймером.

– Среди хоккеистов не часто можно встретить любителей книг, где находите драгоценное свободное время для чтения?

– На самом деле то, что нет свободного времени – это всегда отговорки. Всегда есть 20-30 минут перед сном. Ты просыпаешься в 8 утра, в 8:30 у тебя тренировка и она что, до 10 вечера? Нет такого.

Два часа в день для чтения точно будет свободно.

В детстве я не очень любил читать, но мои родители, Слава Богу, привили мне эту привычку. С взрослением мне стало нравиться. Я не только получаю удовольствие от чтения, но и развиваю голову.

– Какие из прочитанных книг понравились больше всего?

– Первая книга, которая мне нравится – это «Мастер и Маргарита». Второй, хоть я ее еще не дочитал, назову «Граф Монте-Кристо».

Третья – «Идиот», хоть я не очень часто читаю классику, но поставлю именно эту книгу на третье место. Я прочитал ее с трудом и очень доволен, что смог ее закончить. Думаю, мало кто осилит эту книгу.

– С такой любовью к литературе вы не собираетесь сдавать этот предмет на ЕГЭ?

– Нет, я ЕГЭ в принципе сдавать не буду. Я учусь в колледже, решил после девятого, что пойду туда. Это было не только мое решение, но и родителей.

– Если не хоккей, кем вы себя видите?

– Если бы не хоккей, я бы хотел стать баскетболистом. Но до того, как пойти в хоккей, с трех до шести лет я занимался шахматами и показывал неплохие результаты. Я мог бы и дальше заниматься шахматами, всё возможно.

– Сейчас играете в шахматы или оставили их в детстве?

– Когда вижусь с папой, мы всегда играем в шахматы. Сам тоже играю на телефоне, каждый день могу сыграть одну-две партии, мне это до сих пор нравится.

Это также один из способов развития своего IQ, потому что в шахматах ты должен думать на два-три шага вперед, что очень помогает как на льду, так и в жизни.

– С кем бы вы хотели сыграть несколько партий?

− С норвежцем Магнусом Карлсеном. Смотрел, как этот гений шахмат «унижает» соперников, – сказал 17-летний защитник системы «Локомотива», который сыграл 14 игр в этом сезоне Фонбет чемпионата .