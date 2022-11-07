Исаев, Душак и Ткачев – лучшие игроки недели в КХЛ. Форвард «Авангарда» набрал 6 очков в 3 матчах

назвала трех лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан ( ), одержавший две победы в двух матчах. По воротам Исаева было нанесено 52 броска (26 в среднем за игру), из которых он отразил 98,08%. Коэффициент надежности составил 0,50. В матче с «Торпедо» (4:0) Исаев сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал ( Минск), набравший 4 (2+2) очка в трех матчах. Душак не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «плюс 1». В игре с «Сочи» (4:3 ОТ) Душак стал автором победной шайбы. Также на его счету три силовых приема и два заблокированных броска.

Лучшим нападающим стал ( ), отметившийся 6 (1+5) баллами в трех матчах. В играх со «Спартаком» (4:2), «Сибирью» (3:2 ОТ) и «Витязем» (3:1) форвард набрал по два очка. На его счету также шесть силовых приемов и три заблокированных броска.