Экс-форвард «Ванкувера» и «Спартака» Виртанен перешел в «Висп». Клуб выступает во 2-м дивизионе Швейцарии

Экс-форвард перешел в швейцарский «Висп».

Клуб выступает в Швейцарской лиге – 2-м по рангу дивизионе. Соглашение рассчитано на этот и следующий сезоны.

26-летний игрок летом предстал перед судом присяжных по делу о сексуальном насилии и был оправдан. Осенью он был на просмотре в , но не прошел его.

В прошлом сезоне Виртанен выступал в КХЛ за «Спартак» и набрал 16 (9+7) очков в 36 матчах регулярного чемпионата.

В 6-й номер драфта-2014 провел 317 игр за и записал на свой счет 100 (55+45) баллов за результативность.