Экс-форвард «Ванкувера» и «Спартака» Виртанен перешел в «Висп». Клуб выступает во 2-м дивизионе Швейцарии
Экс-форвард «Спартака» Джейк Виртанен перешел в швейцарский «Висп».
Клуб выступает в Швейцарской лиге – 2-м по рангу дивизионе. Соглашение рассчитано на этот и следующий сезоны.
26-летний игрок летом предстал перед судом присяжных по делу о сексуальном насилии и был оправдан. Осенью он был на просмотре в «Эдмонтоне», но не прошел его.
В прошлом сезоне Виртанен выступал в КХЛ за «Спартак» и набрал 16 (9+7) очков в 36 матчах регулярного чемпионата.
В НХЛ 6-й номер драфта-2014 провел 317 игр за «Ванкувер» и записал на свой счет 100 (55+45) баллов за результативность.
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