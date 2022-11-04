Капитан «Далласа» Бенн забил 1-й гол в сезоне в 11-м матче. Вратарь «Аризоны» отдал ему пас на пустые ворота

Капитан забил 1-й гол в 11-м матче сезона, он получился курьезным.

«Старс» разгромили «Аризону» (7:2) в регулярном чемпионате .

33-летний нападающий отметился заброшенной шайбой впервые в сезоне, а всего набрал 3 (1+2) очка. В 11 играх на его счету стало 8 (1+7) баллов.

Гол получился курьезным – вратарь «Койотис» контролировал шайбу при игре на выходе, но сделал неудачный пас – точно на Бенна, отправившего шайбу в пустые ворота.