Сушинский о Разине: «Уверен, «Северсталь» не уволит его. Делает конфетку сами знаете из чего. Выше одного места не прыгнешь»

убежден, что не будет увольнять .

Вчера клуб из Череповца одолел «Сочи» (5:4 Б), прервав серию поражений из 6 матчей. Команда идет на 9-м месте в таблице Западной конференции с 25 очками в 26 играх.

«Уверен, «Северсталь» не отправит Разина в отставку. Человек делает сами знаете из чего конфетку. С тем подбором игроков, которые у него есть в распоряжении, команда играет просто шикарно.

Мне, кстати, очень нравится хоккей Разина, с сумасшедшей самоотдачей, желанием. Физически команда готова очень хорошо. Да, бывают неудачи, что-то не получается, но это все от уровня мастерства, от него все равно никуда не деться.

Как я однажды сказал, выше одного места не прыгнешь», – сказал бывший игрок «Авангарда» и сборной России.