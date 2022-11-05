Сушинский о Разине: «Уверен, «Северсталь» не уволит его. Делает конфетку сами знаете из чего. Выше одного места не прыгнешь»
Максим Сушинский убежден, что «Северсталь» не будет увольнять Андрея Разина.
Вчера клуб из Череповца одолел «Сочи» (5:4 Б), прервав серию поражений из 6 матчей. Команда идет на 9-м месте в таблице Западной конференции с 25 очками в 26 играх.
«Уверен, «Северсталь» не отправит Разина в отставку. Человек делает сами знаете из чего конфетку. С тем подбором игроков, которые у него есть в распоряжении, команда играет просто шикарно.
Мне, кстати, очень нравится хоккей Разина, с сумасшедшей самоотдачей, желанием. Физически команда готова очень хорошо. Да, бывают неудачи, что-то не получается, но это все от уровня мастерства, от него все равно никуда не деться.
Как я однажды сказал, выше одного места не прыгнешь», – сказал бывший игрок «Авангарда» и сборной России.
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