«Сочи» проиграл 11-й матч подряд. У команды 3 победы в 24 играх сезона

«Сочи» проиграл 11-й матч подряд в Фонбет Чемпионате .

Серия поражений клуба продлилась в игре против «Северстали» (4:5 Б).

Под руководством , который сменил на посту главного тренера, команда еще не выигрывала.

В общей сложности южане проиграли 21 из 24 игр сезона.

Три победы были одержаны над «Барысом» (6:3), минским «Динамо» (3:1) и «Адмиралом» (4:2).

На данный момент «Сочи» занимает последнее место в таблице Западной конференции, набрав 10 очков после 24 игр.

«Северсталь» отыгралась с 1:3 и победила «Сочи» по буллитам, прервав серию поражений из 6 матчей