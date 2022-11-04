«Сочи» проиграл 11-й матч подряд. У команды 3 победы в 24 играх сезона
«Сочи» проиграл 11-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Серия поражений клуба продлилась в игре против «Северстали» (4:5 Б).
Под руководством Сергея Светлова, который сменил Андрея Назарова на посту главного тренера, команда еще не выигрывала.
В общей сложности южане проиграли 21 из 24 игр сезона.
Три победы были одержаны над «Барысом» (6:3), минским «Динамо» (3:1) и «Адмиралом» (4:2).
На данный момент «Сочи» занимает последнее место в таблице Западной конференции, набрав 10 очков после 24 игр.
«Северсталь» отыгралась с 1:3 и победила «Сочи» по буллитам, прервав серию поражений из 6 матчей
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