Минское «Динамо» победило «Куньлунь», забив победный гол в меньшинстве на 59:59
Минское «Динамо» забило «Куньлуню» победный гол за секунду до конца матча.
Команды из Беларуси одержала победу со счетом 3:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
При счете 2:2 на отметке 59:23 минчане остались в меньшинстве после удаления Джозефа Душака.
Хоккеисты китайской команды потеряли шайбу на чужой синей линии за 5 секунд до конца третьего периода, форвард Игорь Мартынов подобрал шайбу и успел нанести точный бросок по воротам Джереми Смита.
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