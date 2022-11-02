Минское «Динамо» победило «Куньлунь», забив победный гол в меньшинстве на 59:59

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Минское «Динамо» забило «Куньлуню» победный гол за секунду до конца матча.

Команды из Беларуси одержала победу со счетом 3:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

При счете 2:2 на отметке 59:23 минчане остались в меньшинстве после удаления Джозефа Душака.

Хоккеисты китайской команды потеряли шайбу на чужой синей линии за 5 секунд до конца третьего периода, форвард Игорь Мартынов подобрал шайбу и успел нанести точный бросок по воротам Джереми Смита.

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