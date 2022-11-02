Джиошвили о юношеской лиге в США: «Клуб платит семье 500 долларов в месяц, она берет твои расходы. Иногда тренер подкидывал на выездах, пару раз поесть хватало»

рассказал об опыте выступления в американской лиге NAHL.

– Ты упоминал, что в юности улетел в США. Расскажи поподробнее об американской лиге NAHL, где молодые хоккеисты играют без зарплаты.

– Сначала я играл в США как у нас в спортшколе, до 18 лет. А потом меня задрафтовали в USHL. Но там мне еще на предсезонке влетели в колено.

Я улетел лечиться в Россию, а когда вернулся, оказался вне заявки «24-м игроком» в команде. Говорили: «Давай, доказывай через тренировки». Вроде на тренировках все делал, а игровой практики не было.

За половину сезона четыре матча всего сыграл. Было морально непросто. Потом тренер вызвал, сказал, что есть предложение из другой лиги – NAHL, так и оказался там.

– Но ведь получается, что там надо было играть фактически за еду?

– В США во всех молодежных лигах игрокам не платят. Потому что если ты получаешь зарплату, то в колледж уже бесплатно не попадешь. А обучение стоит очень дорого.

Вот брат ( ) у меня там отучился, играя в хоккей. Теперь у него хорошее образование. Я тоже так хотел, но не сложилось.

Выступая в американских молодежных лигах, парни надеются, что их пригласят играть за колледж. Платить за образование не все могут себе позволить.

– Все равно не понимаю – ты играешь в хоккей, вкалываешь на тренировках. А на что живешь?

– Тебя селят в семью. И вот ей клуб платит. По-моему, пятьсот долларов в месяц было тогда. И вот эта семья берет на себя все твои расходы – питание, жилье, переезды…

– Карманных денег вообще не предусмотрено?

– В канадских лигах это есть, а в американских – нет. Иногда второй тренер мне в NAHL что-то подкидывал на выездах. На пару раз поесть хватало.

– Тяжелые условия.

– Непростые. Поэтому и пришлось ехать назад. А если попадаешь в колледж – еще тяжелее.

Потому что надо и играть в хоккей, и учиться на общих основаниях, и еще где-то деньги зарабатывать, чтобы себя содержать. Там тебя кормить бесплатно уже никто не будет. Плюс квартиру снимать надо. Брат рассказывал, что они скидывались впятером по 700 долларов в месяц каждый и жили все вместе.

Немалые деньги для студента. Брату повезло, что он изначально в состоятельную семью попал, они сдружились и все десять лет, что он там прожил, ему помогали, – сказал нападающий московского .