Кузьмин о поражении от «Амура»: «Салавату» не хватило хладнокровия, наглости. Много моментов создали, надо было только забивать»

высказался после матча против (1:2 Б).

– Чуточку не хватило, какие-то микромоменты их спасли. Много моментов создали, надо было только забивать.

– Сегодня у «Салавата» не было ни одного удаления. Чем пригрозил главный тренер, чтобы вообще не нарушали правила?

– Да ничем не пригрозил, просто старались везде дорабатывать ногами. Сегодня получилась игра без судей – у соперника одно удаление, у нас ноль. И такие игры бывают.

– Чего не хватило для победы?

– Хладнокровия, наглости. Играли неплохо, только в первом периоде они были где-то посвежее и побыстрее. Со второго периода уже была наша игра. Чего-то не хватило.

– Чуть медленнее начали встречу. Игровой ритм сбился или соперник удивил?

– Просто бывают такие дни, не знаю, с чем это связано. Все готовятся, все тренируются. Может быть, где-то эмоций не хватило. Надо разобраться, такое у всех бывает. Главное, что со второго периода нашли свою игру и диктовали ход матча, – сказал нападающий .