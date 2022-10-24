Хитил пропустит четыре матча «Рейнджерс» из-за подозрения на сотрясение мозга. Форвард сыграл всего 11 секунд с «Коламбусом»

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Филип Хитил не сможет сыграть за «Рейнджерс» в предстоящих матчах из-за травмы.

Чешский нападающий пропустит четыре игры команды из-за подозрения на сотрясение мозга, об этом сообщает журналист Ларри Брукс.

Хитил сыграл всего 11 секунд в матче чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (1:5). Хоккеист не смог продолжить игру после контакта с локтем форварда Коула Силлинджера.

В этом сезоне Хитил набрал 3 (2+1) очка в 6 матчах.

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