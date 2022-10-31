Шайба на скорости 143 км/ч разбила подбородок форварду «Детройта» Лаффу. Он лишился части зубов, наложено 16 швов

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Форварду «Детройта» Мэтту Лаффу шайбой разбили лицо в матче НХЛ с «Миннесотой» (2:1).

25-летний игрок лишился нескольких зубов, на подбородок ему наложили 16 швов. При этом сегодня хоккеист участвовал в тренировке.

Как утверждает журналист Аллан Уолш, шайба летела со скоростью 89 миль в час (свыше 143 километров в час).

В текущем сезоне Лафф провел 2 матча, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: twitter.com/walsha

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