Шайба на скорости 143 км/ч разбила подбородок форварду «Детройта» Лаффу. Он лишился части зубов, наложено 16 швов
Форварду «Детройта» Мэтту Лаффу шайбой разбили лицо в матче НХЛ с «Миннесотой» (2:1).
25-летний игрок лишился нескольких зубов, на подбородок ему наложили 16 швов. При этом сегодня хоккеист участвовал в тренировке.
Как утверждает журналист Аллан Уолш, шайба летела со скоростью 89 миль в час (свыше 143 километров в час).
В текущем сезоне Лафф провел 2 матча, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: twitter.com/walsha
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