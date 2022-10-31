Держатели карт «Мир» смогут покупать билеты на матчи КХЛ с кешбэком 10%

Платежная система «Мир», официальный партнер Континентальной хоккейной лиги, запустила новую акцию. С 31 октября 2022 года по 26 февраля 2023 года билеты на матчи 20 клубов-участников КХЛ можно покупать по карте «Мир» с кешбэком 10%.

Приобретать билеты с кешбэком можно на сайтах клубов, а также на сайтах Яндекс.Афиша, Чемпионат и Кассир.ру. Главное условие – зарегистрировать карту до покупки на сайте программы лояльности платежной системы privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, Мир!», а затем оплатить билет онлайн зарегистрированной картой.

«Мир» стал партнером КХЛ в интересный для нашего хоккея год. В 2022 году КХЛ проводит свой 15 сезон, в сентябре исполнилось 50 лет с момента проведения легендарной Суперсерии, а в декабре российскому хоккею исполнится 76 лет.

Хоккей – один из самых любимых в нашей стране видов спорта, за которым с интересом следят миллионы россиян, и среди них немало держателей карт «Мир».

Для многих россиян посещение хоккейных матчей с семьей или друзьями уже стало традицией. Мы запустили новую акцию с выгодным кешбэком, чтобы все болельщики могли чаще посещать игры любимых команд и поддерживать их на трибунах», – заявила директор по маркетингу и коммуникациям платежной системы «Мир» Наталья Пейсахович.

Сроки проведения акции и полный список клубов Континентальной хоккейной лиги, на матчи которых можно приобрести билеты с кешбэком, доступны на сайте privetmir.ru.