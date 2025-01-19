Любушкин сделал передачу в матче с «Колорадо». У защитника 0+9 в 45 играх при «+6»
Илья Любушкин сделал голевую передачу в матче с «Колорадо» (3:6).
Защитник «Далласа» набрал 9-е (0+9) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 45 игр при суммарной полезности «плюс 6».
Сегодня за 17:49 (2:58 – в меньшинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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