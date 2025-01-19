Любушкин сделал передачу в матче с «Колорадо». У защитника 0+9 в 45 играх при «+6»

Илья Любушкин сделал голевую передачу в матче с «Колорадо» (3:6).

Защитник «Далласа » набрал 9-е (0+9) очко в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 45 игр при суммарной полезности «плюс 6».

Сегодня за 17:49 (2:58 – в меньшинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «0».