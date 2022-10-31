Мантуан о посещении матча СКА: «Побывать на хоккее – заветная мечта отца после приезда в Россию. Потрясающие впечатления, надеюсь еще сходить»

поделился эмоциями от посещения матча .

– Не так давно вы побывали на хоккейном матче СКА. Из любопытства или за компанию?

– Вообще это была идея моего отца.

Папа очень любит спорт во всех его проявлениях, следит за очень многими видами. Ну, а после того, как он оказался в России, побывать на хоккее стало его заветной мечтой.

В итоге в один прекрасный момент он взбаламутил всю семью, все сам устроил и мы пошли на хоккей.

– И как впечатления?

– Потрясающие! Очень рад, что побывал. Очень красивый Ледовый дворец, классные болельщики, все компактно. Надеюсь сходить еще.

– Болельщики на хоккее вас узнавали?

– Некоторые – да. Даже несколько автографов раздал. Интересно получилось, – сказал бразильский футболист «Зенита».