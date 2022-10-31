Мантуан о посещении матча СКА: «Побывать на хоккее – заветная мечта отца после приезда в Россию. Потрясающие впечатления, надеюсь еще сходить»
Густаво Мантуан поделился эмоциями от посещения матча СКА.
– Не так давно вы побывали на хоккейном матче СКА. Из любопытства или за компанию?
– Вообще это была идея моего отца.
Папа очень любит спорт во всех его проявлениях, следит за очень многими видами. Ну, а после того, как он оказался в России, побывать на хоккее стало его заветной мечтой.
В итоге в один прекрасный момент он взбаламутил всю семью, все сам устроил и мы пошли на хоккей.
– И как впечатления?
– Потрясающие! Очень рад, что побывал. Очень красивый Ледовый дворец, классные болельщики, все компактно. Надеюсь сходить еще.
– Болельщики на хоккее вас узнавали?
– Некоторые – да. Даже несколько автографов раздал. Интересно получилось, – сказал бразильский футболист «Зенита».
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