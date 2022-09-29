Иван Сергеев: «Хоккей смотрю. СКА без поражений идет. «Ак Барс» очень усилился в этом году. Думаю, они выиграют»

Футболисты «Зенита» Иван Сергеев и Дмитрий Чистяков рассказали, что смотрят хоккей.
– Какие виды спорта смотрите помимо футбола?
– Всего по чуть-чуть. Если хоккей, то вживую, на СКА люблю ходить. Не был еще в этом сезоне, но планирую. Может быть, на ближайший матч.
Теннис люблю смотреть, US Open сейчас был. А так, футбол больше люблю. Все, что показывают, стараюсь смотреть, – сказал Чистяков.
– Хоккей смотрю, – сказал Сергеев.
– Там что-то интересное происходит?
– СКА без поражений идет (СКА потерпел одно поражение в 12 матчах – прим. Sports.ru).
«Ак Барс» очень усилился в этом году. Думаю, они выиграют. По подбору игроков и всем критериям, думаю, они выиграют.
Баскетбол еще мельком смотрю, Евробаскет же был, испанцы выиграли. Дончич поставил рекорд – 47 очков набрал, – ответил Сергеев.