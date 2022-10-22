Киф о том, что отозвал критику лидеров «Торонто»: «Реакция на те слова не совпадала со смыслом, который я в них вкладывал»

Шелдон Киф объяснил, почему решил отозвать свою критику лидеров «Торонто».

После матча с «Аризоной» (2:4) главный тренер «Лифс» сказал: «Разница между нами и «Койотис» состоит в том, что у нас есть элитные игроки. Но сегодня они не играли на таком уровне, не могли изменить ситуацию».

Уже на следующий день Киф взял свои слова обратно: «Я использовал неправильные слова для описания ситуации. Мне кажется, что разница заключалась в том, что мы не смогли добиться результата. Я не имел в виду ничего другого».

После такого смягчения главный тренер «Торонто» столкнулся с критикой со стороны журналистов.

«Наверное, это отражение того, что я тренирую «Торонто» и постоянно имею дело с вами. Я просто хочу убедиться, что мои комментарии воспринимаются правильно.

Реакция на те слова не совпадала со смыслом, который я в них вкладывал. Это больше касается работы с медиа, чем с игроками», – попытался объясниться Киф.

в четверг победил «Даллас» (3:2). Следующий матч команда проведет в субботу против «Виннипега».