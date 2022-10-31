Худобин пропустил 4 шайбы и был заменен на 27-й минуте матча АХЛ. Вратарь пропускает 3,61 шайбы за игру в среднем
Антон Худобин был заменен по ходу матча регулярного чемпионата АХЛ.
36-летний российский голкипер вышел в качестве стартового вратаря «Техаса» на игру против «Гранд Рэпидс» (фарм-клуб «Детройта»), но был заменен во втором периоде.
Худобин пропустил четыре шайбы в свои ворота к 27-й минуте матча, отбив 7 бросков из 11.
Мэттью Мюррей, появившийся в воротах вместо россиянина, отразил все 10 бросков из 10. «Техас» проиграл матч со счетом 3:4.
В этом сезоне Худобин провел 4 матча в чемпионате АХЛ, пропуская в среднем 3,61 шайбы и отражая 88,1% бросков.
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