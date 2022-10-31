«Куньлунь» о посте Sports.ru: «Гордимся, что можем быть интересны людям в разных странах. Фан Фэй за сутки помог найти китайского оперного певца в Москве, исполнившего гимн КНР»

«Куньлунь» прокомментировал текст Sports.ru о болельщиках команды.

«Отличный текст вышел у Sports.ru про тех, кто поддерживает нас в России. Действительно, каждого спикера мы хорошо знаем и очень ценим за ту поддержку, которую они нам оказывают.

Это касается не только боления за нашу команду. Скажем, Фан Фэй помогал нам в совершенно невероятных задачах!

В 2020 году мы играли «домашний» матч с ЦСКА в ЛДС ЦСКА – и он за сутки помог найти нам китайского оперного певца в Москве, который исполнил перед игрой вживую гимн КНР.

А во время пекинской Олимпиады мы попросили его помочь с расшифровкой китайских имен наших хоккеистов – и он, конечно же, все сделал в лучшем виде.

Или Даниил Лебедев. Его энтузиазм и идеи всегда толкали нас вперед и помогали развиваться. И мы тоже ждем, дорогой друг, чтобы случилась твоя первая поездка в Китай – наша страна не оставит никого равнодушным.

Однако мы не хотим выделять кого-то одного. Нам важен каждый, кто поддерживает нас – в Китае, России, Европе или Америке, мы по-настоящему гордимся тем, что можем быть интересны людям в разных странах и часовых поясах, с совершенно разными взглядами – как на жизнь, так и на хоккей.

Спасибо вам всем. Мы вас любим», – говорится в сообщении китайского клуба.

Представляете, у «Куньлуня» есть фанбаза: дарят игрокам пряники, гоняют в Мытищи и не грустят из-за поражений