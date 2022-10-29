Крикунов о «Динамо»: «Ребята играют, бьются, борются. Им удается так хорошо выступать за счет колоссальной самоотдачи»
Владимир Крикунов поделился мнением о «Динамо».
В августе специалист заявлял, что состав «Динамо» не соответствует уровню клуба.
«Конечно, я поменял свое мнение о «Динамо». Ребята молодцы. Они играют, бьются, борются. Мне кажется, они должны неплохо сыграть в этом году.
Так хорошо им удается выступать за счет колоссальной самоотдачи. Они активно прессингуют. И все ребята – молодые, с огромным желанием играть, хотят заявить о себе.
Плюс есть хорошее первое звено, которое дает результат. А остальные поддерживают. Молодежи дали шанс: используешь его – значит, будешь играть», – сказал бывший главный тренер сборной России.
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