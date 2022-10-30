Разин раскритиковал календарь «Северстали»: «Спасибо» за такие «подарки»! 9 игр за 18 дней, из них 7 на выезде»

подверг критике составителей календаря .

Клуб из Череповца проиграл «Сибири» (1:5) в Новосибирске и довел серию поражений до 6 игр подряд.

«Очень рад тому, что практически нет «огненных стрел» в адрес команды и в мой лично.

Все ребята старались. Пример мужества Максима Колмыкова, который со сломанной ногой вчера доиграл момент, доказывает, что у нас нет равнодушных, нет симулянтов!!!

Посмотрите 👆график игр в октябре… «Спасибо» людям, которые составляли календарь за такие «подарки»!!! 9 игр за 18 дней, из них 7 на выезде, из них 4 по Сибири и Дальнему Востоку!

Конечно, тяжелый календарь – это не оправдание. Мы все сделаем, чтобы исправить ситуацию. В ноябре и декабре график игр намного легче.

Сейчас надо хорошо отдохнуть и наладить игру в меньшинстве. Этот компонент сильно тянет команду вниз», – написал Разин в телеграм-канале, приложив картинку с календарем.

Фото: телеграм-канал Андрея Разина