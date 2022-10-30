«Бостон» не достиг прогресса в переговорах с Пастрняком. Игрок по-прежнему хочет остаться (Пьер ЛеБрюн)

не достиг прогресса в переговорах с .

Об этом сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

По его информации, сторонам пока не удается сблизить позиции по параметрам нового контракта. При этом игрок по-прежнему хочет остаться в клубе.

В связи с этим ЛеБрюн призвал вспомнить историю Филипа Форсберга, подписавшего новое соглашение с «Нэшвиллом» незадолго до открытия рынка свободных агентов.

26-летний чешский нападающий может стать неограниченно свободным агентом следующим летом. Его средняя зарплата по текущему контракту составляет 6,67 миллиона долларов.

Пастрняк выступает за «Бостон» с 2014 года. В 9 матчах текущего сезона он набрал 17 (7+10) очков и занимает второе место в гонке бомбардиров после Коннора Макдэвида из «Эдмонтона».