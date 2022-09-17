Пастрняк о «Бостоне»: «Это мой дом, я возмужал здесь. Сейчас больше всего сосредоточен на старте сезона»

заявил, что ему очень нравится в .

26-летний чешский нападающий может стать неограниченно свободным агентом следующим летом. Его средняя зарплата по текущему контракту составляет 6,67 миллиона долларов.

Он выступает за клуб с 2014 года. Сообщается, что стороны ведут переговоры о новом контракте, но на данный момент не близки к сделке.

«Нам с Ребеккой (Ребекка Ролссон – девушка форварда, прим. Sports.ru) нравится здесь. Это наш дом. Здесь я возмужал. Здесь мы стали по-настоящему счастливы.

Сейчас я больше всего сосредоточен на первой игре сезона. На старте у нас не будет нескольких ключевых игроков. Я должен быть в игре с самого начала. Именно об этом я сейчас больше всего думаю.

Впереди еще весь сезон. Я сосредоточен на том, чтобы помочь команде выигрывать. Особенно в первые месяцы, когда нам придется нелегко. Мы будем готовы», – сказал Пастрняк.

«Брюинс» не смогут рассчитывать на форварда Брэда Маршанда (он перенес операции на бедрах в межсезонье), а также защитников Мэтта Гжельчика и Чарли Макэвоя (оба перенесли операции на плечах) по крайней мере в течение первого месяца регулярного чемпионата .