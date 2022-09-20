Генменеджер «Бостона» о переговорах с Пастрняком: «Никакого ориентира по времени никогда не было. Это так не работает»

Генменеджер «Бостона» высказался о переговорах с .

26-летний чешский нападающий может стать неограниченно свободным агентом следующим летом. Его средняя зарплата по текущему контракту составляет 6,67 миллиона долларов.

Пастрняк выступает за «Бостон» с 2014 года. Он провел в регулярных чемпионатах 510 матчей и набрал 504 (240+264) очка. В Кубке Стэнли – 70 игр и 74 (30+44) балла.

По данным TSN, стороны уже обсуждали возможное продление контракта, но не близки к сделке.

«Никакого ориентира по времени никогда не было. Некоторые люди рассуждали об этом, но это так не работает.

Конечно, всегда хочется сделать все раньше и не беспокоиться перед началом последнего сезона по контракту. Но иногда это органичный процесс, так что мы продолжим работать над этим.

Мы рады снова видеть Пасту и готовы двигаться вперед», – сказал .

Пастрняк о «Бостоне»: «Это мой дом, я возмужал здесь. Сейчас больше всего сосредоточен на старте сезона»