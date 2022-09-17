«Бостон» ведет переговоры с Пастрняком о новом контракте. Стороны не близки к сделке (TSN)

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«Бостон» ведет переговоры с Давидом Пастрняком о новом контракте, стороны не близки к сделке.

Об этом сообщает TSN.

26-летний чешский нападающий может стать неограниченно свободным агентом следующим летом. Его средняя зарплата по текущему контракту составляет 6,67 миллиона долларов. 

Пастрняк выступает за «Бостон» с 2014 года. Он провел в регулярных чемпионатах НХЛ 510 матчей и набрал 504 (240+264) очка. В Кубке Стэнли – 70 игр и 74 (30+44) балла. 

В 2023 году сроки действия контрактов истекают у 8 нападающих «Бостона», включая капитана Патриса Бержерона и Давида Крейчи, подписавшихся на один сезон минувшим летом. 

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