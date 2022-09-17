«Бостон» ведет переговоры с Пастрняком о новом контракте. Стороны не близки к сделке (TSN)

ведет переговоры с о новом контракте, стороны не близки к сделке.

Об этом сообщает TSN.

26-летний чешский нападающий может стать неограниченно свободным агентом следующим летом. Его средняя зарплата по текущему контракту составляет 6,67 миллиона долларов.

Пастрняк выступает за «Бостон» с 2014 года. Он провел в регулярных чемпионатах 510 матчей и набрал 504 (240+264) очка. В Кубке Стэнли – 70 игр и 74 (30+44) балла.

В 2023 году сроки действия контрактов истекают у 8 нападающих «Бостона», включая капитана Патриса Бержерона и Давида Крейчи, подписавшихся на один сезон минувшим летом.