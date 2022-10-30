Тарасенко о неудачах «Сент-Луиса»: «Не вижу смысла говорить о причинах. Так играть нельзя. Мы должны все исправить»

высказался о серии поражений .

Клуб потерпел 4 поражения подряд с общей разницей шайб 7:20. Сегодня на домашней арене «Блюз» проиграли «Монреалю» (4:7).

«Не вижу смысла говорить о причинах поражений. Так играть неприемлемо. У нас есть время до следующего матча, чтобы разобраться с этим. Дома мы должны играть лучше.

Вы все видели. Так играть нельзя. Я не вижу смысла рассуждать о проблемах. Это неприемлемо, мы должны все исправить», – сказал форвард после матча с «Канадиенс».

В следующим матче команда примет «Лос-Анджелес» 31 октября.