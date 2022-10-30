Дворак сделал хет-трик в матче с «Сент-Луисом». Он первый игрок «Монреаля» за 9 лет с 3 голами за один период

Форвард сделал хет-трик в матче с .

26-летний нападающий забросил 3 шайбы в третьем периоде и принес своей команде победу над «Блюз» (7:4) в регулярном чемпионате . Его признали первой звездой встречи.

Примечательно, что это были первые голы Дворака в этом сезоне. Хет-трик, в свою очередь, стал для него первым в карьере в лиге.

Кроме того, Кристиан стал первым игроком «Канадиенс» за последние 9 лет с 3 шайбами в одной двадцатиминутке. В ноябре 2013 года такой хет-трик удалось сделать .