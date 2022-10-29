«Коламбус» – единственный клуб НХЛ без голов в большинстве в этом сезоне. За 9 игр не реализовано 23 попытки

«Коламбус» – единственный клуб без голов в большинстве в этом сезоне.

Сегодня «Блю Джекетс» проиграли «Бостону» (0:4) в регулярном чемпионате, не реализовав 3 попытки реализации лишнего.

Всего в сезоне у команды не реализовано в общей сложности 23 попытки за 9 игр. Чуть лучше дела у «Монреаля» – 1 гол после 24 попыток (4,2%).

на старте сезона одержал 3 победы и потерпел 6 поражений.