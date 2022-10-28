«Бостон» обменял Студнику в «Ванкувер» на вратаря ДиПьетро и права на шведского защитника Мюренберга

обменял форварда Джека Студнику в на вратаря .

Кроме того, «Брюинс» получили в сделке права на шведского защитника Джонатана Мюренберга.

23-летний Студника был выбран «Бостоном» под общим 53-м номером на драфте-2017. В НХЛ всего провел 38 матчей и набрал 7 (1+6) очков, в Кубке Стэнли в его активе 5 игр.

В минувшем сезоне АХЛ набрал 35 (10+25) очков в 41 матче. Летом он подписал новое двухлетнее соглашение с кэпхитом в 762,5 тысячи долларов.

В текущем сезоне контракт будет двусторонним, в сезоне-2023/24 – односторонним.

23-летний ДиПьетро был выбран под общим 64-м номером на том же драфте. В активе бывшего вратаря молодежной сборной Канады 3 матча в НХЛ за карьеру. В прошлом сезоне АХЛ провел 34 матча (90,1% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,95).

В текущем сезоне у него действует двусторонний контракт с зарплатой 840 тысяч долларов в НХЛ и 70 тысяч – в .

19-летний Мюренберг был выбран под 140-м номером на драфте-2021. В текущем сезоне он провел 9 матчей в Allsvanskan (втором по рангу дивизионе Швеции) за «Мору» и набрал 3 (1+2) очка при полезности «+2».