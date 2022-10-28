Тарасенко не набрал очков в 3 матчах подряд. У форварда «минус 4» на отрезке

не набрал очков в 3 матчах подряд.

Форвард остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата с (2:6).

Сегодня россиянин (19:38, 3:54 – в большинстве, полезность «минус 2») нанес 1 бросок в створ, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю шайбы.

В 6 играх сезона на его счету 6 (2+4) баллов при общей полезности «+1». В последних 3 матчах – 0 очков и «минус 4».