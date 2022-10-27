Худобин пропустил 5 шайб в матче АХЛ. Вратарь отразил 33 из 38 бросков в игре с фарм-клубом «Нэшвилла»

пропустил пять шайб в матче .

Российский голкипер сыграл за в игре регулярного чемпионата против «Миулоки» (5:6 Б), который является фарм-клубом «Нэшвилла».

Худобин отразил 33 из 38 бросков в ходе основного времени и овертайма.

В этом сезоне вратарь провел три матчах в АХЛ, одержал две победы, пропуская в среднем 2,84 шайбы и отражая 90,8% бросков.

У наших вратарей появился очень мощный конкурент. Он уже подвинул Худобина в «Далласе»