Худобин пропустил 5 шайб в матче АХЛ. Вратарь отразил 33 из 38 бросков в игре с фарм-клубом «Нэшвилла»

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Антон Худобин пропустил пять шайб в матче АХЛ.

Российский голкипер сыграл за «Техас» в игре регулярного чемпионата против «Миулоки» (5:6 Б), который является фарм-клубом «Нэшвилла».

Худобин отразил 33 из 38 бросков в ходе основного времени и овертайма.

В этом сезоне вратарь провел три матчах в АХЛ, одержал две победы, пропуская в среднем 2,84 шайбы и отражая 90,8% бросков.

У наших вратарей появился очень мощный конкурент. Он уже подвинул Худобина в «Далласе»

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