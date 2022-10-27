Светлов не против медийной активности Алтыбармакяна и Попугаева: «Болельщиков интересуют не только матчи. Главное, чтобы это не шло в ущерб игре»
Сергей Светлов не будет препятствовать медийной активности игроков «Сочи».
– Какой вы тренер? Вот у вас в команде сразу два потенциальных блогера – Андрей Алтыбармакян и Никита Попугаев. Если они захотят вести блоги, вы им разрешите? Или будет запрет?
– Современный мир стал совсем другим, и мы должны идти в ногу со временем.
Мы же в хоккей играем для болельщиков, а их интересуют не только сами матчи. С удовольствием поддержу, если ребята хотят общаться медийно.
Главное, чтобы это не шло в ущерб игре, не вредило бы имиджу клуба.
А так – нужно раскручивать хоккей, чтобы люди в Сочи шли на трибуны и чтобы посещаемость росла, – сказал главный тренер «Сочи».
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