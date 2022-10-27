Светлов не против медийной активности Алтыбармакяна и Попугаева: «Болельщиков интересуют не только матчи. Главное, чтобы это не шло в ущерб игре»

Теги КХЛ Сергей Светлов Сочи Матч ТВ Андрей Алтыбармакян Никита А. Попугаев Хоккей

Сергей Светлов не будет препятствовать медийной активности игроков «Сочи».

– Какой вы тренер? Вот у вас в команде сразу два потенциальных блогера – Андрей Алтыбармакян и Никита Попугаев. Если они захотят вести блоги, вы им разрешите? Или будет запрет?

– Современный мир стал совсем другим, и мы должны идти в ногу со временем.

Мы же в хоккей играем для болельщиков, а их интересуют не только сами матчи. С удовольствием поддержу, если ребята хотят общаться медийно.

Главное, чтобы это не шло в ущерб игре, не вредило бы имиджу клуба.

А так – нужно раскручивать хоккей, чтобы люди в Сочи шли на трибуны и чтобы посещаемость росла, – сказал главный тренер «Сочи».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные