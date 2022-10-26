Шипачев о шансах побить рекорд Мозякина: «Не могу сказать, что это главная мотивация. В первую очередь хочется выиграть титул с командой»

высказался о том, что он может побить рекорд Сергея Мозякина.

На данный момент на счету нападающего «Ак Барса» 825 очков в , он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Рекорд принадлежит Мозякину (928).

– Вы можете побить рекорд и стать лучшим бомбардиром в истории КХЛ. Есть ли такая цель? Считаете ли, сколько осталось очков?

– Мне еще долго до Сереги. Он набирал столько очков, что оказался на Эвересте. Я не могу сказать, что для меня это главная мотивация.

Кто бы что ни говорил, все равно каждый следит за своими личными достижениями. Но в первую очередь хочется с командой выиграть титул. Вот как у меня в было: можно набрать кучу очков, стать лучшим бомбардиром КХЛ. Но команда вылетает во втором раунде плей-офф, и все говорят, что я плохой игрок.

А когда команда побеждает, то все говорят, что игрок хороший. Чувствуете разницу?

– Ваши дети не считают, сколько папе осталось до Мозякина?

– Им это пока неинтересно. Они очень радуются, когда отец забивает голы и отдает передачи. Но главное счастье, когда побеждает папина команда, когда папа катается по льду с Кубком Гагарина, и когда папу никто не ругает, – сказал нападающий .