«Сиэтл» поместил Грубауэра в список травмированных. В составе есть вратари Джонс и Даккор
«Сиэтл» поместил основного вратаря в список травмированных.
Филипп Грубауэр не сможет сыграть в предстоящих играх команды из-за повреждения верхней части тела. Немецкий голкипер был заменен по ходу матча чемпионата НХЛ против «Колорадо» (3:2).
В четырех играх сезона Грубауэр пропускал в среднем 3,77 шайбы и отражал 86% бросков.
В распоряжении тренерского штаба «Кракена» остаются номинально второй голкипер Мартин Джонс и третий – Джоуи Даккор.
На старте сезона «Сиэтл» одержал две победы при пяти поражениях.
Комментарии