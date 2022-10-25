«Сиэтл» поместил Грубауэра в список травмированных. В составе есть вратари Джонс и Даккор

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«Сиэтл» поместил основного вратаря в список травмированных.

Филипп Грубауэр не сможет сыграть в предстоящих играх команды из-за повреждения верхней части тела. Немецкий голкипер был заменен по ходу матча чемпионата НХЛ против «Колорадо» (3:2).

В четырех играх сезона Грубауэр пропускал в среднем 3,77 шайбы и отражал 86% бросков.

В распоряжении тренерского штаба «Кракена» остаются номинально второй голкипер Мартин Джонс и третий – Джоуи Даккор.

На старте сезона «Сиэтл» одержал две победы при пяти поражениях.

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