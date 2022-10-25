Директор «Металлурга» о Воробьеве: «Таких тренеров мало. У меня всегда доверие к нему»
Спортивный директор «Металлурга» ответил на вопрос о доверии к главному тренеру Илье Воробьеву.
– Что побудило пригласить в тренерский штаб Дмитрия Рябыкина?
– Мы еще летом хотели расширить тренерский штаб. Понимали, что нам прежде всего надо усилить оборону и меньшинство.
По нападению проблем не было – мы сохранили практически всех форвардов. А защитники частично поменялись.
С уходом Виктора Игнатьева игра изменилась. Мы искали тренеров за границей. Илья Петрович общался с канадцами, немцем, финном, американцем.
С одним тренером мы почти договорились, но когда освободился Дмитрий Анатольевич, поняли, что он сработает гораздо эффективнее.
Обсудили кандидатуру Рябыкина с Ильей Петровичем и президентом клуба. Подумали, созвонились и решили, что он поможет нам в будущем. У Рябыкина большой опыт. Он был отличным хоккеистом, работал с Бобом Хартли в «Авангарде».
– К Илье Воробьеву сейчас полное доверие?
– У меня всегда к нему доверие. Я давно знаю Илью Петровича. Вижу, как он работает. Таких тренеров мало.
Даже если руководство потеряет к нему доверие, буду говорить, что надо дать доработать до конца сезона. У меня всегда была такая позиция. Тем более, по-вашему, какие кандидаты на замену Ильи Петровича?
– Из тех, кто в штабе, – Дмитрий Рябыкин.
– Мы не рассматриваем помощников Ильи Петровича как замену главного тренера. Считаю, если уйдет Воробьев, то должен уйти весь тренерский штаб. Летом я предупредил штаб об этом.
Если мы все хотим работать, значит, надо помогать друг другу и Илье Петровичу. Надо сформировать эффективную тренерскую команду, – сказал Сергей Гомоляко.
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