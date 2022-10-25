Григоренко о 8 подряд победах ЦСКА: «Есть у нас своя теория, но это секрет. После «Куньлуня» засучили рукава»

сказал, что у есть секретная теория побед.

Московский клуб после победы над довел победную серию в Фонбет Чемпионате КХЛ до 8 игр. Григоренко - лучший снайпер и бомбардир ЦСКА, на его счету 14 (8+6) очков.

– Несмотря на быстрый гол ЦСКА, игра поначалу была равной. За счет чего удалось добиться убедительной победы?

– Мы хорошо провели второй период. Но я считаю, что у нас моменты были острее. Это и привело к победе.

– С чем связать успех ЦСКА в последних восьми встречах?

– Есть у нас своя теория, но это секрет, не могу его выдать (смеется). На самом деле был матч с , мы тогда вели 4:1, но умудрились по буллитам проиграть. Мы тогда опустились на землю и засучили рукава, начали работать. Поняли, что легко ни в одном матче не будет, – сказал Григоренко.