Григоренко о 8 подряд победах ЦСКА: «Есть у нас своя теория, но это секрет. После «Куньлуня» засучили рукава»

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Михаил Григоренко сказал, что у ЦСКА есть секретная теория побед. 

Московский клуб после победы над «Трактором» довел победную серию в Фонбет Чемпионате КХЛ до 8 игр. Григоренко - лучший снайпер и бомбардир ЦСКА, на его счету 14 (8+6) очков. 

– Несмотря на быстрый гол ЦСКА, игра поначалу была равной. За счет чего удалось добиться убедительной победы?

– Мы хорошо провели второй период. Но я считаю, что у нас моменты были острее. Это и привело к победе.

– С чем связать успех ЦСКА в последних восьми встречах?

– Есть у нас своя теория, но это секрет, не могу его выдать (смеется). На самом деле был матч с «Куньлунем», мы тогда вели 4:1, но умудрились по буллитам проиграть. Мы тогда опустились на землю и засучили рукава, начали работать. Поняли, что легко ни в одном матче не будет, – сказал Григоренко. 

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