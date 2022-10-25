Григоренко о 8 подряд победах ЦСКА: «Есть у нас своя теория, но это секрет. После «Куньлуня» засучили рукава»
Михаил Григоренко сказал, что у ЦСКА есть секретная теория побед.
Московский клуб после победы над «Трактором» довел победную серию в Фонбет Чемпионате КХЛ до 8 игр. Григоренко - лучший снайпер и бомбардир ЦСКА, на его счету 14 (8+6) очков.
– Несмотря на быстрый гол ЦСКА, игра поначалу была равной. За счет чего удалось добиться убедительной победы?
– Мы хорошо провели второй период. Но я считаю, что у нас моменты были острее. Это и привело к победе.
– С чем связать успех ЦСКА в последних восьми встречах?
– Есть у нас своя теория, но это секрет, не могу его выдать (смеется). На самом деле был матч с «Куньлунем», мы тогда вели 4:1, но умудрились по буллитам проиграть. Мы тогда опустились на землю и засучили рукава, начали работать. Поняли, что легко ни в одном матче не будет, – сказал Григоренко.
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